Døde kroppe og afrevne lemmer: Forsøger at få bilister til at bruge hovedet

Der bliver kørt råddent i det vestlige Aarhus i en grad, så nogle beboere i området nu tager alternative metoder i brug for at gøre opmærksom på problemet. De seneste uger har en gruppe børn og voksne arbejdet med at fremstille det, der ligner døde kroppe pakket ind i sorte plastikposer, afrevne, blodige lemmer og hvide gipsafstøbninger af hænder med blod på. De er nu sat op på et areal, der grænser op til den meget trafikerede Edwin Rahrs Vej, som er én af de strækninger, hvor der ofte bliver kørt både for stærkt og over for rødt lys. - Nogen vil måske sige, at det er en alt for blodig og makaber tilgang til at få mere trafiksikkerhed, men det synes vi ikke. Vi tror, at det her vil kunne få folk til at forstå, hvor slemt det kan gå, hvis vi ikke får en bedre trafikkultur her i området, siger Lone Hedelund, som er med til at koordinere arbejdet i foreningen Bydelsmødrene i 8220 i samarbejde med Brabrand Billedskole.

Deres kampagne er støttet økonomisk af Aarhus Kommune.

quote Det her skal ligne døde kroppe, for så kan dem, der kører for hurtigt, passe på. De skal passe på børnene Maymoonah Hassan, skoleelev, Brabrand

Ét af børnene, der har været med til at lave udstillingen, er Maymoonah Hassan. Hun fortæller, at hun så et indslag i nyhederne om en dame, der blev kørt ihjel. - Og ham, der gjorde det, kørte bare væk, siger Maymoonah Hassan. - Det her skal ligne døde kroppe, for så kan dem, der kører for hurtigt, passe på. De skal passe på børnene. Maymoonahs mor, Stine Buus, siger, at hun håber, kampagnen kan få bilister til at tænke over konsekvenserne ved at køre for stærkt.

quote Jeg synes, det er vores alle ansvar. Vores børn vokser op og skal selv en dag være med til at køre ordentligt herude Stine Buus, beboer, Brabrand

- Folk kører ikke hensigtsmæssigt. Derfor har vi valgt at bruge nogle timer af sommerferien på det her. Det skal være trygt for os at sende børnene hen i Netto eller til skolebussen om morgenen. Særligt om vinteren, når det er mørkt, siger Stine Buus.

Men er det jeres ansvar at lære folk at køre ordentligt? - Jeg synes, det er vores alle ansvar. Vores børn vokser op og skal selv en dag være med til at køre ordentligt herude. Vi skal alle arbejde på, at der bliver skabt en bedre kørselskultur, siger Stine Buus.

Kendt som "Dødskrydset" TV2 Østjylland har ofte sat fokus på problemerne med rådden trafikkultur i særligt det vestlige Aarhus. Det gjorde vi blandt andet i februar i år, da vi med et kamera dokumenterede, at 39 bilister kørte over for gult og fire kørte over for rødt. Alt sammen i løbet af én time i krydset Edwin Rahrs Vej - Åby Ringvej, der har fået navnet "Dødskrydset" efter flere ulykker med dødelig udgang. Det kan du se i videoen herunder:

I marts fulgte Aarhus Kommune op med en tælling, der viste, at 3436 bilister i løbet af 21 dage kørte over for rødt lys.

