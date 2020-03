Død person fundet i grøft er formentlig 58-årig kvinde

Det er her nær Hjortshøj ved Aarhus, at den afdøde person lørdag blev fundet. Foto: Øxenholt foto

I weekenden fandt en forbipasserende et delvist skeletteret lig i en grøft ved Virup Skovvej i Hjortshøj ved Aarhus.

Siden har politiet og teknikerne arbejdet på at fastslå identiteten.

Østjyllands Politi oplyser, at det 'efter al sandsynlighed' er liget af en 58-årig kvinde, som har været forsvundet siden begyndelsen af januar. De pårørende er underrettet.

Intet tyder på en forbrydelse

Østjyllands Politi afviser også, at der ligger en forbrydelse bag dødsfaldet.

- Der blev fundet forskellige effekter ved den afdøde, som gør, at vi er ret sikre på, at der er tale om den 58-årige kvinde. Men nu skal vi have analyseret et tandsæt og nogle prøver, før vi kan slå identiteten fast med sikkerhed, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Han oplyser desuden, at intet tyder på, at der ligger en kriminel handling bag dødsfaldet.

- Der er ingen tegn på, at hun har været udsat for en forbrydelse, og når vi har fået en endelig identitet, vil politiets arbejde sandsynligvis være afsluttet i sagen.

Det var tidligt lørdag, at en forbipasserende fandt skelettet i grøften ved Virup Skovvej. Politiet oplyste samme dag, at det alt tydede på, at det havde ligget på stedet i længere tid.