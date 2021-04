Disciplinærinstans indleder hastesag efter håndboldkonkurs

- Vi vil forsøge at gennemføre det absolut så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre, for vi ved godt, at det potentielt kan have betydning for afviklingen af det, der skal ske nu her, siger formanden.

Ringsted påpeger, at det ikke er lovligt at vente med at oplyse om en fusion, og det mener Ringsted, at der bevis for i sagen med Århus Håndbold og Skanderborg.

- Vi vil have sagens akter helt frem i lyset. Der er flere steder lavet fodfejl i forhold til vores fælles ligareglement, skrev Ringsted på sin hjemmeside tirsdag.