Direktør melder ud: Voldtægtsdømt læge må ikke skade tilliden

Byretten i Aarhus har fundet 30-årige Carlos Gaewkheo Shiralipour skyldig i at have misbrugt sit hverv som læge.

I alt har fire kvinder stillet sig frem og vidnet mod den nu dømte læge. Fælles for de fire er, at de alle var taget på sygehuset for at modtage behandling, men i stedet er endt som ofre for den 30-åriges krænkelser.

En af kvinderne var indlagt med influenza på Aarhus Universitetshospital, da hun blev tilset af den dømte læge. Her foretog han undersøgelser af hendes rektum og vagina. Vel at mærke uden at være på vagt på det daværende tidspunkt og uden at være tilknyttet den pågældende afdeling.

Det var den episode, der førte til anholdelsen af den 30-årige.

De tre andre kvinder blev tilset af den 30-årige på Regionshospitalet Viborg.

Her har lægen i forbindelse med kontrol af en brækket fod ført sin hånd op under tøjet på kvinden og befølte hendes bryst.

Blot to dage senere var den gal igen, da lægen skulle undersøge en kvindelig patient, som havde skader på knæ og ankel.

I stedet befamlede han kvinden på brysterne, gennemførte en vaginal undersøgelse med fingrene og pressede sit underliv mod kvindens hånd.

Få dage senere krænkede han igen en kvindelig patient. Kvinden blev befølt på det ene bryst, da hun skulle have undersøgt en skade på albuen.