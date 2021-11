Direktør har krævet coronapas den seneste uge

De indførte kontrollen for at passe på medarbejdere samt gæster kunder på fabrikken, forklarer direktøren, og medarbejderne er med på det.

- Langt overvejende har der været god forståelse for det. De ansatte forstår grundlæggende, at det er for at passe på hinanden og på vores familier. Vi skelner ikke mellem, om er vaccineret eller ej. Vi beder bare om, at man skal opfylde coronapasreglerne, siger Kristian Breitenbauch.

Elektriker viser gerne passet

I produktionen hos Advansor fortæller elektriker Jesper Overby Hoberg, at han har det fint med, at hans arbejdsgiver vil se hans coronapas.