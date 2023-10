Direktør fik travlt: Turister vågnede til rystende billeder

Lørdag morgen stod Israel og verden op til chokerede scener, da den jødiske stat blev angrebet af den palæstinensiske, militante gruppe Hamas fra luften, til vand og til lands.

22 steder i landet var der kampe i løbet af lørdag - alle steder tæt på byen Gaza, som Hamas og Israel er dybt uenige om, hvem der har retten til.

I Aarhus vågnede Esben Gynther, direktør for rejsebureauet Viktors Farmor, og så de samme billeder. Selvom han har rejst i store dele af verden, har han aldrig set så voldsomme billeder som det, der skete i Israel lørdag morgen.

- Lørdag morgen vågnede vi til de her chokerende billeder, og vi har en gruppe, der hedder Jordan og Israel, på 20 personer afsted, siger han.



Gruppen var lørdag i Jordan, og mandag skulle de havde krydset grænsen ind til Israel. Men den plan blev hurtigt lavet om, da det stod klart, at situationen i Israel var alvorlig.

- Der tog vi beslutningen, at det her går galt, og så omdirigerede vi, så de tager til Amman (hovedstad i Jordan, red.), og så tager de hjem derfra, siger Esben Gynther.



Tog ændringerne pænt

Han gik tidligt lørdag morgen i gang med at booke bus, hotel og fly hjem for gruppen, der tog ændringerne pænt.

- De har været glade for at få hurtig information. Det er ikke sådan, at de gerne ville have været derinde. Det var godt klar over, at det var en usædvanlig situation, siger Esben Gynther.



Direktøren fortæller, at de traf deres beslutning, før Udenrigsministeriet frarådede rejser til Israel. Anbefalingen lød, at man skulle følge de lokale retningslinjer.

- De havde ikke sat den i orange på det tidspunkt. Man skulle følge de lokale anbefalinger, men anbefalingen var at gå i beskyttelsesrum. Det sender vi jo ikke folk ind til, siger Esben Gynther.