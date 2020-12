Digitale 'papirflyvere' generer undervisningen og skaber utryghed

Skaber utryghed

Hun oplever, at afbrydelserne ikke kun støjer i øjeblikket, men at det også har andre konsekvenser for undervisningen.

- Det er ikke alle elever, der synes, at det er sjovt at sige noget til onlineundervisning. Hvis man ikke ved, om der sidder andre udefra og lytter med, så er det enormt utrygt for dem, og det betyder også, at nogle af dem lukker i, fordi de er bange for, at der sidder nogen og lytter med, siger Rikke Jeznach.