Dieseltyve stjal flere hundrede liter fra busser

Diesel for flere tusinde kroner var udbyttet ifølge en anmeldelse, som Østjyllands Politi modtog onsdag formiddag.

Anmeldelsen kom fra en adresse i Brabrand, hvor en eller flere ukendte gerningsmænd blandt andet havde brækket dækslet op til en parkeret bus og stjålet flere hundrede liter diesel til en værdi af flere tusinde kroner.

Hvem der har været på spil, er Østjyllands Politi nu ved at undersøge, fremgår det af en opdatering fra politikredsen.

Brændstoftyveri er langtfra et ukendt fænomen i Østjylland. Så sent som i november blev to mænd taget på fersk gerning i at stjæle diesel fra en gummiged parkeret i Haslund lidt uden for Randers.

Med en haveslange var de to mænd på 26 og 33 år i færd med at tappe dieselen fra gummigedens tank og over i tanken på den personbil, hvor de to mænd befandt sig.