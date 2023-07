Dieselbusser fortsætter flere år endnu - nu kræver byrådsmedlem handling

Aarhus Kommune er håbløst bagud med elbusser. Det mener Jakob Søgaard Clausen, der sidder i byrådet for Danmarks Demokraterne.

Til næste efterår triller 31 nye elbusser ud på vejene i Aarhus, og i efteråret 2025 får de følgeskab af endnu 25 elbusser.

Aarhus Kommune har et mål om, at bybusserne skal være CO2 neutrale i 2027, mens reservebusserne skal være CO2 neutrale i 2030.

Derfor kommer der altså til at køre dieselbusser rundt på de aarhusianske veje mange år endnu. Og det er ikke godt nok, mener Jakob Søgaard Clausen.



- Vi har bedt om det ved sidste års budgetforhandlinger. Så det, vi står og rykker lidt for nu, er, at den ansvarlige rådmand for teknik og miljø rykker på den her dagsorden, siger byrådsmedlemmet.

Han vil gerne snart have emnet taget op i byrådssalen igen.

- Jeg håber, at de kommer med den her business case, så byrådet kan sætte sig sammen og få prioriteret midler til omstillingen, siger Jakob Søgaard Clausen.

TV2 Østjylland har været i kontakt med Teknik og Miljø i Aarhus kommune. Hverken embedsfolk eller rådmand, Nicolaj Bang (K), har haft mulighed for at kommentere kritikken på grund af sommerferie.