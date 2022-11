Dieselbiler tvinges væk fra centrum

Miljøzone udvides

Udover at forbuddet er udvidet til at gælde dieselbilerne, har politikerne i Aarhus også besluttet at udvide det område, der er omfattet af reglerne.

Det betyder, at miljøzonen fra marts 2024 også vil omfatte Nørrebrogade/Randersvej og Bernhardt Jensens Boulevard, som lige nu er undtaget.

Ifølge Aarhus Kommune er der registreret cirka 3100 dieselbiler i kommunen, som ikke lever op til de nye krav. Disse skal derfor have monteret et partikelfilter, hvis de om et års tid skal en tur ind til centrum af byen.

Er du i tvivl om, hvorvidt din bil har det rette partikelfilter, kan du tjekke det på hjemmesiden miljoezoner.dk.