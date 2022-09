DF'er om annonce: - Kan godt være, de føler sig brugt

- Kan godt være, de føler sig brugt

René Christensen kan godt forstå, hvis personerne på listen er trætte af, at deres navn indgår i annoncen, men han pointerer, at de selv har valgt at stå på den liste, som annoncen er lavet ud fra.

- Nu har de jo bedt om at stå på listen, da de har søgt dansk statsborgerskab. Det kan godt være, nogle af dem føler sig brugt, men jeg tror også, at mange af dem, der står på listen, er enige med Dansk Folkeparti i, at ved at blive dansk statsborger får man så mange muligheder og privilegier, at det er noget særligt, og det skal man ikke bare misbruge, siger René Christensen.