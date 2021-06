DF stiller helt nyt hold: - Min alder skal ikke ødelægge noget

I stedet for de to garvede lokalpolitikere bliver Jakob Søgaard Clausen Dansk Folkepartis nye spidskandidat i Aarhus Kommune. På opstillingsmødet mandag aften valgte medlemmerne af partiet enstemmigt den unge lokalpolitiker.

- Jeg er utrolig glad for, at vores medlemmer enstemmigt har valgt at pege på mig som spidskandidat. I Dansk Folkeparti skal vi bevise, at vi er et parti, som er klar på nytænkning og fornyelse, siger Jakob Søgaard Clausen i en pressemeddelelse.