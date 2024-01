DF-politiker idømt 60 dages fængsel

Dansk Folkepartis tidligere byrådsmedlem og nuværende formand for partiets afdeling i Aarhus, Knud Nygaard Mathiesen, er fredag ved Retten i Aarhus blevet idømt en straf på 60 dages betinget fængsel.

Det er han, fordi han sammen med partiets tidligere kasserer er fundet skyldig i at snyde med økonomiske midler i form af partistøtte, skriver stiften.dk.

Dansk Folkepartis Aarhus-afdeling skal desuden betale 50.000 kroner i bøde.



Knud Nygaard Mathiesen siger til TV2 Østjylland, at han ikke vil kommentere på dommen, før han har talt med sin advokat. Derfor er det uvist, om han vil anke afgørelsen.

Ifølge anklageskriftet mod de to mænd, som TV2 Østjylland ligger inde med, har de to mænd i perioden fra januar 2019 til juli 2021 "i strid med sandheden" fortalt til kommunen, at de har haft udgifter til politisk arbejde for 102.460 kroner, selv om der i virkeligheden kun var brugt 58.901,50 kroner.

TV2 Østjylland arbejder på at få en kommentar fra specialanklager Jesper Rodkjær, Østjyllands Politi.