DF og Knud N. Mathiesen tiltalt efter afsløringer

To medlemmer af Dansk Folkeparti i Aarhus skal i retten, tiltalt for at have begået svig med offentlige midler. Det kan give op til et år og seks måneders fængsel, skriver Lokalavisen Aarhus.

Det er netop Lokalavisen Aarhus, der har stået bag en række afsløringer i sagen.

I august sidste år kunne avisen fortælle, at DF Aarhus i 2018 fik udbetalt 59.000 for meget i partistøtte.

Knud N. Mathiesen fik dog beløbet, der skulle betales tilbage, sat ned til 18.000, da han oplyste, at partiet havde fået valgreklamer fra 2017 leveret i 2018.