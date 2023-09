Det gik galt for Nicolaj, da datteren var et halvt år

For Nicolaj Støy fra Aarhus var det en stor omvæltning at blive far. Han kendte ingen jævnaldrende med børn, og følte sig meget alene. Og efter en hård start som børnefamilie fik Nicolai Støy en fødselsdepression, da hans datter var et halvt år gammel. - Jeg havde svært ved at kunne forstå, hvordan man kan være så depressiv, når man har fået livets største gave. Men det kan man altså, siger Nicolaj Støy, der bor sammen med sin kæreste Mai og deres datter Ellie.

De fleste forbinder måske en fødselsdepression med noget, barnets mor kan risikere at få. Men også mange fædre bliver ramt.

Ifølge Sundhedsstyrelsen forekommer fødselsdepressioner hos op mod 7-8 procent mænd.

Nicolaj Støy sammen med sin nu 1 år gamle datter Ellie.

Mange bekymrede tanker For Nicolaj Støy begyndte bekymrede tanker at banke på, da hans kæreste ringede og fortalte ham, at hun var gravid. - Så begynder der at opstå de klassiske tanker, som jeg tror, der gør hos mange - både mænd og kvinder. Har vi pengene til det? Har vi pladsen til det? Bliver vi gode forældre? Bliver jeg en god far? Alle de bekymringer begynder lige så stille, fortæller han. Og så blev datteren Ellie født fem en halv uge for tidligt. - Vi blev taget lidt på sengen i den forstand, at min partners vand går, da vi er syd for grænsen. Så starter der en panik hos mig, siger han. Parret ryger i en taxa til Aabenraa Sygehus, hvor de ellers aldrig har været før. Her er de indlagt i 12 dage, fordi Ellie er født så tidligt, som hun er.

Hvad er en fødselsdepression? Fødselsdepression forstås som depression i graviditeten og i barnets første leveår hos mor eller far/partner. • Depression er en diagnose, som stilles på baggrund af de nedenstående symptomer samt de observationer, lægen/psykologen gør sig over tid. Fødselsdepression forekommer hos op mod ca. 11 % af kvinder og ca. 7-8 % af mænd. Langt de fleste med fødselsdepression kan med den rette hjælp og støtte komme sig, ligesom en anden nær pårørende kan opfylde barnets behov og dermed kompensere for en fraværende forælder. Kilde: Sundhedsstyrelsen arrow-down

- Det går op for mig, at jeg har det rigtig skidt, da vores datter bliver ramt af kolik. Noget, jeg virkelig ikke håber, nogen skal igennem. Det var rigtig svært for mig at se et lyspunkter i den periode, siger Nicolaj Støy. Men det går først op for ham, at han har fået en fødselsdepression, da han svarer på et spørgeskema hos sin egen læge. - Der går det op for mig, at jeg på en måde har været helt væk de seneste fire måneder. Det er først her, jeg kan lægge to og to sammen og forstå alle de tanker, jeg har gjort mig - som når man kører på motorvejen og kigger ud og tænker, det hele kan slutte lige nu og her, siger han.

Disse symptomer, skal man være opmærksom på Symptomerne er de samme som ved andre former for depression.

Nedtrykthed, nedsat lyst og interesse og manglende energi/øget træthed er kernesymptomerne.

Kernesymptomerne kan være ledsaget af fx angst, uro, nedsat selvtillid, selvbebrejdelser og skyldfølelse, tanker om død og evt. selvmordstanker, koncentrationsproblemer og søvnbesvær.

Det er almindeligt, at humøret i graviditeten og barselstiden går op og ned, og der kan være mange nye tanker og følelser. Det er først, hvis de ovennævnte symptomer bliver vedvarende, at man kalder det en fødselsdepression.

Traditionelt har man beskrevet mænds depressive tilstande som præget af vrede og tilbagetrækning. Det viser sig dog i praksis, at mænd og kvinder kan indeholde alle reaktionsmønstre, og fødselsdepression præsenterer sig forskelligt fra menneske til menneske. Kilde: Sundhedsstyrelsen arrow-down

For ham havde det været svært at tale med sin kæreste om, hvor dårligt han egentlig havde det. - Hun har taget det rigtig pænt, men det var en stor udfordring for mig at gå til hende med det. For jeg ved jo, hun i forvejen havde nok at kæmpe med i forhold til Ellie. Amning og kroppen, der skal genvinde kræfter, siger Nicolaj Støy. Men han har opdaget, at det er vigtigt at tale højt om det.

- Det at blive forældre er en stor omvæltning. Men det er ikke så meget det, der kræves af dig fysisk eller i forhold til at skulle give afkald på nogle ting - det er det psykiske. Og det lægger man typisk ikke mærke til, før det er for sent, siger han. Og så er han blevet mere opmærksom på at passe på sig selv. - Selvfølgelig skal barnet have det største fokus. Men hvis man ikke er der for sig selv, kan man heller ikke være en god forælder. Nicolaj har ikke en fødselsdepression mere, men håber, han ved at tale højt om det sin fødselsdepression kan gøre en forskel for andre mænd.