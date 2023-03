Det er for koldt: Partier vil have skruet op for varmen

- Hvorfor skal vi død og pine fastholde det her? Energikrisen er ikke over os på samme måde som før. Vi stod i en ekstrem situation, men priserne er normaliseret igen. Nu giver det mening, at vi ser på, hvordan vi finder en mere fornuftig balance.

I forslaget peger partierne på, at energikrisen synes at være afblæst, og byrådsmedlem for Venstre Christian Budde (V) opfordrer til, at man stopper og genovervejer.

Siden 19. september sidste år har der været et krav om, at temperaturen i kommunale bygninger ikke overstiger 19 grader, men det vil Venstre, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne nu ændre på.

Mange medarbejdere i kommunale bygninger har i løbet af vinteren taget en ekstra sweater på for at kunne holde varmen.

Forringet trivsel og unødvendig kontrol

Det er især af hensyn til medarbejderne i de kommunale bygninger, at partierne mener, man bør hæve temperaturen. I forslaget fremlægger de, at flere medarbejdergrupper har klaget over, at den lave temperatur har medført dårligere trivsel og nedsat produktivitet.

- Det har medført, at flere fryser på arbejdspladsen og derfor arbejder hjemme, og det påvirker det mentale arbejdsmiljø. Vi vil sende et signal om, at vi skal stoppe op og lytte til vores medarbejdere. De er vores største ressource, siger Christian Budde.

Kravet om de 19 grader har også medført kontrolmålinger i de kommunale bygninger for at sikre, at kravet blev overholdt.

Christian Budde mener, at man skal have tillid til medarbejderne og borgerne, og kontrollerne er et udtryk for manglende tillid og er spild af ressourcer.

- Der er minus otte grader her til morgen. Det er lidt for defensivt bare at holde fast i kravet om de 19 grader. Vi skal lytte til vores medarbejdere, siger Christian Budde.