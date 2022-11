Det blev først mødt med skepsis, men nu runder musiktilbud skarpt hjørne

'Stor succes'

Udover at stimulere barnets musikalske og sansemotoriske udvikling viser lektor Marie Vejrup Nielsens forskning, at babysalmesang er positivt for både kirke og forældre.

- Først og fremmest fandt vi frem til, at det virkelig er en stor succes for Folkekirken at have babysalmesang, siger Marie Vejrup Nielsen, der er lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.