Destilleri eksperimenterer med smage: - Røget makrel kan bruges i gin

På Sydhavnen i Aarhus ligger det prisvindende destilleri Njord Gin, som er det eneste destilleri i Danmark, der udelukkende dedikerer sig til gin.

I et lille hjørne hos Njord Gin udvikler de smagene på deres gin.

Her har de et apparat, som kan fortælle lidt om, hvordan naturen smager, inden de laver en masse flasker gin.

- Når man laver gin, skal man have en masse enebær i, men derudover er der fri leg med urter, bær og blomster. Og det er det, vi er ved at finde ud af i vores lille hjørne: Hvordan smager noget, man normalt ikke bruger i gin, i virkeligheden, siger Troels Præst Andersen, som er stifter og Grandmaster Distiller ved Njord Gin, til TV2 Østjylland.

På hylderne står der glas med mange forskellige ingredienser fra naturen.

Og hos Njord Gin har de prøvet mange forskellige ting fra naturen af.

Lige nu har de et glas stående med enebær, der har ligget i en rygeovn sammen med noget makrel.

- Så skal vi undersøge, hvordan det smager, når man ekstraherer det. Kan det bruges i en gin? Det er vi faktisk ikke afvisende over for, siger Troels Præst Andersen.

Forvandler natur til gin

Hos Njord Gin har de en kobber-destillator, som de kalder Frau Müller, og den er hjertet i hele produktionsprocessen.

- Frau Müller er vores kæreste eje, udover vores højtelskede koner selvfølgelig. Det er hende, der forvandler natur til gin, siger Lars Toke Graugaard, der er stifter og Grandmaster distiller ved Njord Gin, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er denne kobber-destillator, der kan forvandle natur til gin.

Her koger de den natur, de har været ude og plukke, sammen med en grundspiritus, der kan være lavet på mange forskellige ting.

- Inde i Frau Müller bæres smagene og aromaen op. Så begynder en lang rejse op igennem destillatoren, hvor ginen til sidst ender i et kølerør. Herfra leveres en tynd fin stråle af den reneste gin, som i denne tilstand har en alkoholprocent på 90 procent, siger Lars Toke Graugaard.

Meget gøres i hånden

Hver dag arbejder det lille team på, at hver eneste dråbe, der bliver tappet, er af allerhøjeste kvalitet.

Hos Njord Gin putter de etiket på og tapper flaskerne i hånden.

Det gør de blandt andet ved at putte gin på flaske og sætte etiket på i hånden.

- Den gin, vi laver, er virkelig small batch. Det vil sige, at det er 300 flasker per batch, og det skal man ikke bruge et fuldautomatisk tappeanlæg til. Dét, at vi gør det i hånden, skaber også kvalitet hele vejen gennem processen, siger Christopher Rasmussen, der er Junior Master Distiller ved Njord Gin, til TV2 ØSTJYLLAND.

Smag ginen rent

Hos Njord Gin opfordrer de altid folk til at smage på deres gin rent.

- Der ligger en masse spændende oplevelser gemt i at få den rene oplevelse. Man kan dog også lave en gin og tonic eller lignende. Så længe man kombinerer med andre ingredienser af høj kvalitet, så er det i udgangspunktet super fedt, siger Christopher Rasmussen.