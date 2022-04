Derfor var der nødblus på himlen ved Aarhus

Nødblus på himlen.

Det var ifølge vidner, hvad man søndag kunne se ved Aarhus Bugten.

Et potentielt faretruende signal om, at en båd eller et skib er i nød.

Blandt andet på Marselisborg Lystbådehavn kunne man se nødblus, og flere mennesker stimlede angiveligt sammen i spænding.