Derfor står der orange sko i midtbyen

Har man været en tur omkring centrum af Silkeborg, Grenaa, Odder, Skanderborg eller Aarhus, undrer man sig muligvis over, at der er lidt mere orange end der plejer.

I Aarhus står der eksempelvis massevis af orange sko ved Agnethe og Havmanden til Avnbøgen i Rådhusparken, ved Frederiksbroen, Immervad, Lilletorv og Sct. Knuds Torv.

Forklaringen er, at man rundt i alle byerne er med til at markere FNs internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder. I Aarhus er det Soroptimist International Danmark, der sørger for at markere dagen.

- Selv i dag er der mange kvinder, der udsættes for partnervold og drab – både i Danmark og i verden, og det vil vi gerne være med til at sætte fokus på, siger Lena Aarup Kjeldsen, der er en del af Soroptimist International Danmark.