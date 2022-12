Derfor er vandet i bæk farvet grønt

'Er et farvestof'

Han forklarer, at når pumpehuset bliver fyldt med vand er det umuligt at undgå, at vandet løber ud i Ellebækken.

Og den grønne farve skal man altså ikke lade sig skræmme af.

- Det er et farvestof, som vi tilsætter, og det er ikke sundhedsskadeligt, slår direktøren igen fast.

Nedbruddet hos Lystrup Fjernvarme betød, at forbrugerne i Lystrup og Elsted var uden varme fra kl. 8 indtil omkring kl. 11, imens forbrugerne i Elev og Nye stadig er uden varme.