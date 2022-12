Der kommer mere genbrug under juletræerne - og det er blevet helt okay

Inflation og prisstigninger på energi kommer formentligt til at præge gaverne under juletræet, hvor der nok kommer mere genbrug i pakkerne.

- Krisen kradser. Inflation og stigende priser gør, at man er tilbøjelig til at købe tingene billigere, siger Alice Grønhøj, der er lektor i forbrugeradfærd på Aarhus Universitet.

Men det også blevet mere socialt acceptabelt at købe og give brugte gaver.

- Hvor man før i tiden måske havde rynket lidt på næsen over det her med at skulle købe en gave brugt, så er det egentlig ikke noget, man forbinder med noget, man ikke kan gøre længere, siger Alice Grønhøj.

Kunderne er ramt på økonomien

Og det mærker de hos genbrugsbutikken Børneloppen i Aarhus og Randers, hvor der bliver købt og solgt brugt tøj og udstyr til børn. Her dukker nye kunder op i butikken, som ikke før har været med på genbrugsbølgen.

- Vi kan mærke, at dem, der kommer her, siger, det er pengene, det drejer sig om, og det er derfor, de kommer og kigger på genbrug, siger Jacob Thylstrup, der ejer Børneloppen i Aarhus og Randers.