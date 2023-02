Der gik få timer, før de første røg ud af vigtige forhandlinger

Det gik ikke mange timer af tirsdagens forhandlinger, før de første byrådspolitikere måtte pakke deres sager og forlade forhandlingslokalet.

Løsgænger Jakob Søgaard Clausen kunne tirsdag aften tage Enhedslisten og Radikale Venstre med sig ud af døren.

Han sidder tilbage med en dårlig smag i munden.

- Det var tydeligt, at det var havneformanden vi forhandlede med. Der var alene fokus på havnens behov, og ikke på hvad det er vigtigt for Aarhus. Jeg savnede, at byens førstemand i form af borgmesteren også var til stede i forhandlingerne, men havne-kasketten skyggede for meget, udtaler han i en pressemeddelelse.

Revser borgmester

Ifølge Søgaard Clausen har flere partier forhandlet med borgmesteren inden de reelle forhandlinger tirsdag aften. Han anklager borgmester Jakob Bundsgaard for at tryne de byrådspolitikere, der har stillet sig kritiske overfor havneudvidelsen.

- Det var tydeligt, at der havde været drøftelser blandt tilhængerne af en stor havneudvidelse. Til aftenens forhandlinger blev der udleveret nye notater med nye og komplicerede fakta, som vi som almindelige byrådsmedlemmer umuligt kan sætte os ind i bare sådan lige. Det er stærkt kritisabelt og jeg forstår ikke, at de andre partier kan acceptere den stil, siger den tidligere DF-politiker.