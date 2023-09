Der er hjælp til Alex om et år - men det kan være for sent

- Som jeg ser det, er hun nærmest dagligt i livsfare. Så jeg synes bare, at regioner og kommuner skal se sat komme i gang og få givet hende den hjælp, som hun har behov for nu, siger Marianne Skjold Larsen, der er direktør i Psykiatrifonden.

- Vi må se i september 2024, om det er tilstrækkeligt og dækker patienter nok. Det er klart, at hvis de ikke gør det, må man tage det op til revurdering. Jeg synes lige nu, har vi et akut behov for at hjælpe dem der står i den her situation nu, og vi har ikke en undskyldning for ikke at hjælpe dem, siger Marianne Skjold Larsen.

Også Landsforeningen Sind er bange for, om det nye tilbud er tilstrækkeligt.

- Jeg bliver bekymret for, og det hjælper dem, der allerede lige nu har det ligesom Alex, siger formand Mia Kristina Hansen om udsigten til, at der går et år, inden det nye initiativ er klar.

- Totalt hjerteskærende

TV2 Østjyllands omtale af den 30-årige hjemløse kvinde fra Aarhus får nu SF's Charlotte Broman Mølbæk til kalde hendes situation hjerteskærende.

- Vi kan ikke blive ved med at se på, at vi har nogle borgere, der lider så voldsomt, som vi ser Alex.



Det østjyske folketingsmedlem vil have mere faste planer for borgere som Alex.

- For det første skal vi selvfølgelig have nogle nationale handleplaner for, hvad vi gør med dobbeltdiagnosticerede. I øvrigtv vil jrg rigtig genre have, at vi får nogle faste planer mellem kommuner og regioner så vi sikrer, at de her borgere ikke falder mellem to stole.