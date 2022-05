Den knaldrøde gummibåd giver ældre nyt liv

Det er nemlig langtidshukommelsen, der bliver bibeholdt længst, fortæller Aase Marie Ottesen, projektleder hos Aarhus Universitet.



Derfor har særligt de demente stor fornøjelse af numre som 'Pas på den knaldrøde gummibåd' og 'Om lidt er kaffen klar' fra deres yngre dage.

- Medarbejderen har lært, hvor meget det betyder at bruge sang og musik, men også det at være opmærksom på, hvordan man bruger sin stemme, stemmeføring, toneleje og i det hele taget mimik i tilgangen til det enkelte menneske, siger Aase Marie Ottesen, der er projektleder ved Aalborg Universitet.

Personlige playlister

Musikprojektet er sat i værk af Aalborg Universitet for to år siden. Noget af det første, de tilknyttede musikterapeuterne gjorde, var at indhente beboernes musikbiografi og lave helt personlige playlister.