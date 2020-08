Den Gamle By fyrer 40 medarbejdere: Tidligere års besøgstal er fortid

Det er uvist, om boghandleren i Den Gamle By, er blandt de fyrede medarbejdere. Foto: Den Gamle By

40 ud af de 187 fastansatte medarbejdere i Den Gamle By er snart fortid.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra det historiske museum, der har været i økonomisk alarmberedskab siden udbruddet af COVID-19.

Fyringerne af de 40 medarbejdere er ifølge museumsdirektør Thomas Bloch Ravn et resultat af forringede besøgstal og dermed indtægter.

Den Gamle By er opbygget som en gammel købstad med 75 historiske huse hentet fra 25 forskellige byer i Danmark. Foto: Den Gamle By

Skære ned og skære fra

I 2021 forventer museet en tilbagegang på cirka 35 procent i besøgstal - fra 525.000 gæster til 340.000 gæster.

- Som et museum, hvis økonomi kun i begrænset omfang hviler på offentlige midler, er vi nødt til at skabe økonomisk orden i eget hus. Vi må agere langsigtet. Vi må skære ned og skære fra, indtil vi finder et fast fundament, siger Thomas Bloch Ravn i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Alle ved, at Den Gamle Bys økonomiske situation er alvorlig. Selvom vi har haft en god sommer, er der ingen tvivl om, at tidligere års besøgstal og indtægter er fortid. I hvert fald for en periode, hvis længde vi ikke kender.

Den Gamle By blev grundlagt af skolelærer og lokalhistoriker Peter Holm i 1914. Foto: Den Gamle By

Den 31. marts i år startede en trofast gæst via facebook en indsamling til fordel for museet. I midten af april var der samlet over en million kroner ind fra knap 4200 mennesker fra hele landet.

På daværende tidspunkt stod Den Gamle By til at komme til at mangle 25-30 millioner kroner i forbindelse med corona-krisen.

I midten af april var der også en håndsudrækning til Den Gamle By, da Salling Fondene og Aarhus Kommune gik sammen om en økonomisk hjælpepakke, som skal holde hånden under kulturlivet i Aarhus. Samlet var hjælpepakken på 75 millioner kroner.

Chefer ned i løn

Den Gamle By har i de seneste måneder gjort sit for at reducere museets omkostninger.

Museets chefer går ned i løn, alle vedligeholdelsesopgaver, som kan udsættes, udskydes til efter 2021, ligesom museet i stort omfang stopper for hjemtagelse af effekter og museumsgenstande.

- Når opsigelserne kommer nu, hænger det sammen med, at lønkompensationen ophører med udgangen af denne måned. Det er virkelig med tungt hjerte, at vi effektuerer denne runde med opsigelser, siger Thomas Bloch Ravn.

En Volkswagen i en baggård i 1974. Foto: Den Gamle By

I løbet af denne uge vil afskedigelserne blive forhandlet mellem medarbejderne og ledelsen. Når forhandlingerne er afsluttet fredag, orienteres resten af organisationen.

Den Gamle By vil derpå træde ud af ordningen med lønkompensation med virkning fra tirsdag 25. august.

