Den går ikke: Mand stoppet på tunet elcykel

En mand blev fredag eftermiddag stoppet på Viby Ringvej, da han kørte 41 kilometer i timen på sin elcykel. Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

På cyklen havde han monteret et gashåndtag, så han slap for at træde i pedalerne. Farten og den mærkværdige opfindelse var dog lidt for meget til, hvad man kan kalde en elcykel, og politiet beslaglagde derfor cyklen, der blev sidestillet med en knallert.



Den mandlige fører blev derudover sigtet for manglende kørekort til knallert, manglende forsikring og registrering og for at køre uden lys og hjelm.



Flere sigtelser

Det er langt fra første gang, at politiet sætter ind over for færdslen i det vestlige Aarhus. Denne gang var der foruden manden med elcyklen sigtelser til i alt 24 trafikanter.

11 af sigtelserne blev givet til bilister, der kørte for stærkt, og ti af sagerne medførte et klip. En enkelt bilist blev frakendt kørekortet, fordi hastighedsgrænsen blev overskredet markant.