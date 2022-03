Demonstration mod oprustning: - Vi skal forstå russerne for at få fred

Foreningen mener, at man skal gå i dialog i stedet for at lave optrapning. Med dagens demonstration vil de sende et signal til alle parter - både Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Vestens ledere.

- Det første og altoverskyggende krav er, at man skal holde op med at slå ihjel. Og så skal man lave forhandlinger, for det er kun på den måde, man kan finde frem til en fredelig løsning, som alle parterne kan leve med, siger Carsten Andersen.

Ifølge TV2 ØSTJYLLANDs reporter på stedet deltog et sted mellem 100 og 150 personer i demonstrationen.