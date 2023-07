Dement mand fundet i god behold

Østjyllands Politi efterlyste fredag en ældre mand. Han er 80 år gammel og har alzheimers. Han gik fra sit hjem i Mårslet syd for Aarhus fredag morgen klokken 7.40.

Han beskrives som almindelig af bygning, gråt hår med måne og kortklippet fuldskæg. Han bruger høreapparat og er iført en tynd, grøn jakke og lyse bomuldsshorts.

Politiet opfordrer beboere til at kigge efter i haver og garager, for at se om Knud måske skulle befinde sig der.