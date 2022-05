Demensplejehjem får skarp kritik

Af påbuddet følger nu en række krav, som plejehjemmet skal efterleve for at få det på rette køl igen.



Blandet andet skal borgerne have den rette hjælp, omsorg og pleje, der tager højde for deres særlige behov og udfordringer, ligesom tonen, adfærden og kulturen på Skovvang skal understøtte borgernes selvbestemmelse og værdighed.



Det er til stor ærgrelse hos Annette Secher, der er ældre- og omsorgschef i Aarhus Kommune, at påbuddet kommer, men hun er ikke helt overrasket.

- Vi kan genkende flere af udfordringerne, som tilsynet har beskrevet, og har allerede i december 2021 og januar 2022 orienteret vores udvalg om Skovvang, siger hun.

Bekymrede medarbejdere henvendte sig sidste år

Begrundelsen for tilsynet kommer efter, at Styrelsen for Patientsikkerhed tilbage i august sidste år modtog en anonym henvendelse fra otte bekymrede ansatte på plejehjemmet.

I henvendelsen bliver der beskrevet problemer med pleje- og behandlingsmæssige forhold for borgerne, og det ledte til, at styrelsen indkaldte Aarhus Kommune til et møde i september 2021.