Delte billede af brændende dukke: Nu glæder hun sig over droppede sigtelser og fortsætter kampen

Vil det her få dig til at tænke mere over, hvad du deler på sociale medier?

- Ja, det har jeg altid tænkt over. Det får mig nærmere til at tænke over, hvordan vi fjendtliggør hinanden. Jeg synes, at man skal have lov til at være kulturkritisk og ikke være overfølsom over for de ytringer, mennesker kommer med. Jeg synes, at man skal være mere tolerante over for hinanden, siger hun og kommer samtidig med en undskyldning stilet til statsministeren.

- Jeg håber, at Mette Frederiksen tager imod min undskyldning, hvis hun har følt sig truet. Jeg håber, at hun ved, at det aldrig har været min hensigt at gøre hende skade.

Vivian Aleksandru oplyser, at hun vil anmelde forløbet omkring hendes anholdelse.