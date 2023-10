- De unge græd, da de fik at vide, de skulle hjem

- Da de unge mennesker fik at vide, at de skulle hjem, begyndte de at græde, for det var ikke det, de ville. En sagde: ’Jamen det er jo nu, der er brug for os’. Det er da hårdt, så der er en lidt mærkelig stemning, siger Ellen Hessellund Mikkelsen, der er projektkoordinator.

Organisationen har også unge med som volontørerne og discipelskoleelever, og her faldt udsigten til at skulle hjem i utide ikke i god jord.

Hun er på arbejde for den kristne organisation Ordet og Israel og har undervist på bibelskole i Israel. Turen tog lørdag morgen en drejning efter Hamas' angreb på Israel. Hendes flybilletter er to gange blevet aflyst, så nu venter hun den evakueringsmulighed, Udenrigsministeriet giver.

- Vi har det godt, hvor vi er, så det er ikke sådan, vi tænker, at vi bare skal ud.

Onsdag morgen klokken 06.00 modtog de en mail om evakueringsmuligheden

- Det var en lettelse, for det har været meget svært selv at skaffe andre billetter. Alt, vi prøver at booke, bliver aflyst. Så det er rart at vide, at det er andre nu, siger Ellen Hessellund Mikkelsen.

En mærket by

Hun forklarer, at der er roligt i Jerusalem situationen taget i betragtning.

- Vi går ned i sikkerhedsrum, venter til ti minutter efter vi hører det sidste brag, og så går vi ud igen. Det er selvfølgelig en by, som er mærket af det her, men hvor alting er roligt.

- Her i Jerusalem har man jo god tid til at komme sikkerhedsrum. Det har man ikke nær Gaza.

Hun har ikke overvejet at blive, men vil gerne hjem til Aarhus. hun er glad for, at hun selv kan komme hjem og føler med dem, hun kender i landet, som ikke bare lige kan tage et andet sted hen.

- Selvfølgelig glæder jeg mig til at komme hjem til familie, venner og naboer, men ikke sådan jeg står og jubler, fordi alle jeg kender hernede og er omkring mig, de kan ikke komme af sted. De er jo her og er nødt til at blive her, siger Ellen Hessellund Mikkelsen.