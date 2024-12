De kæmper mod vandet og tiden på Engdalsvej

- Lige nu ser banen egentlig fin ud. Vi har prikket og suget den med hjælp fra omkring 20 frivillige, der knokler på i hold af 20 ad gangen. Så det er status i øjeblikket, men der kommer jo nok mere vand fra ved 17.00-tiden, så det er bare at håbe, at vi kan nå at fjerne det i tide, siger Andreas Rasch-Christensen til TV2 Østjylland.

- Vi har været i gang hele dagen fredag, i dag og kommer også til at være i gang søndag fra morgenstunden, så vi arbejder på flade konvolutter lige nu, siger Andreas Rasch-Christensen, der er sportsdirektør i Brabrand IF.

Men de seneste dages regnvejr har gjort banen ekstremt våd, og derfor er frivillige fra klubben lige nu i gang med at forsøge at dræne banen for vand med prikkere og vandstøvsugere, som de har været ude og låne sig frem til.

- Der er i det hele taget meget at se til lige nu for en lille klub som vores. Det er alt fra opbygning af en tribune, der er ved at blive sat op bag mig, mens vi snakker. Der skal også være et fire meter højt tårn med plads til to kameraer (kampen sendes direkte i tv, red.), og så er vi ved at lægge træplader ned langs banderne, så tilskuere kan stå der uden at få våde sko, siger sportsdirektøren.

Brabrand råder over en kunstgræsbane, men krav til sikkerhed og forholdene for tilskuererne gør, at den ikke kan bruges.

Søndagens pokalfest starter med et prematch-arrangement fra klokken 11.30 med deltagelse af sponsorer og andre inviterede.

Returopgøret spilles på fredag klokken 19.00 i Viborg.

Sendte FC Nordsjælland ud

Billetten til kvartfinalen blev indløst med en sejr over FC Nordsjælland 23. oktober, hvor de to hold skulle ud i forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence for at finde en vinder.

Opgøret endte nemlig 1-1, og der blev ikke scoret yderligere, før det hele altså blev afgjort fra 11-meterpletten.

Omkring 1500 tilskuere så på.