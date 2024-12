'Lyt dog til os på gulvet!': De hjælper sårbare børn - men de er selv hårdt pressede

TV2 Østjylland har modtaget dette skriftlige svar fra Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

"Langt de fleste børn og unge i Aarhus Kommune har det godt og trives i vores mange dagtilbud og folkeskoler. Men desværre oplever vi, at flere og flere af forskellige årsager mistrives og har behov for ekstra støtte i hverdagen.

Det er en kedelig udvikling, som jeg og mange andre inderligt ønsker at vende. Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal i Aarhus Byråd i 2023 besluttede at afsætte 55 mio. kroner til Børn og Unges arbejde for at skabe Bredere børnefællesskaber på tværs af dagtilbud og folkeskoler, så flere børn og unge kan være en del af de almene pasningstilbud og almenundervisningen i folkeskolen.

Byrådet besluttede samtidig, at vi skal arbejde mere forebyggende, og her er det helt centralt, at PPR bringes i spil tidligere og i højere grad arbejder tættere på praksis. Fordi vi tror på, at det vil gøre en positiv forskel, at de lokale dagtilbud og folkeskoler får en tættere og mere personlig og kendt relation til PPR, end det er tilfældet i dag.

Det er en stor og vigtig opgave for hele Børn og Unge på ret kort tid at skulle skabe så fundamentale forandringer i måden at arbejde med børn og unge, som er i eller på vej i mistrivsel. Særligt for PPR, hvor mange medarbejdere skal arbejde på en anderledes måde, end de har været vant til."