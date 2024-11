Simsek: - De er ikke ordentlige

Østjyllands Politi har sigtet en 19-årig mand for falsk anmeldelse.

Manden ringede ifølge politiet mandag aften, og sagde, at en person var blevet stukket med kniv på gaden i Hasle, hvorefter flere patruljer kørte til stedet.

- Der var dog intet tegn på, at der havde været nogen form for uro, og der var ingen personer at træffe. Da en betjent ringede tilbage på anmelderens nummer, og spurgte ind til episoden, blev der grinet i røret, og politiet fik mistanke til, at der havde været tale om en falsk anmeldelse, skriver politiet i sin døgnrapport.

Manden blev anholdt og desuden sigtet for narkokørsel efter at have fået taget en blodprøve.