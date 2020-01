De efterladte børn er fortsat i Aarhus: - Vi passer godt på dem

Et af de helt store samtaleemner i december var de to små børn, der blev fundet efterladt på Park Allé i det centrale Aarhus. Mere end tre uger er gået, siden en forbipasserende bemærkede de efterladte børn og slog alarm.

De to børn, en pige på 1 år og en dreng på cirka 2,5 år, bor sammen på en døgninstitution i Aarhus.

- Det vi kan sige for nuværende er, at børnenes status hos os er uændret. De er fortsat i vores varetægt, og vi passer godt på dem, imens vi afventer politiets efterforskning og eventuelt udlændingemyndighedernes beslutninger i sagen. Derudover har vi ikke yderligere kommentarer på dette tidspunkt i forløbet, skriver Erik Kaastrup-Hansen, der er chef for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Pigen sad i denne klapvogn, da børnene blev fundet. Drengen stod ved siden af. Foto: Østjyllands Politi

Forbipasserende slog alarm

Lørdag den 14. december opdagede en mand de to små børn alene på Park Allé i Aarhus. Pigen sad i en klapvogn, og ved siden af stod drengen.

Manden var på vej ud at spise på en restaurant i nærheden sammen med en ven, men han kunne ikke slippe børnene. I 20-30 minutter stod han derfor og ventede for at se, om der ville dukke en voksen op, men det gjorde der ikke.

Det er et sted her i Park Allé i det centrale Aarhus, at børnene den 14. december blev fundet på gaden. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Børnene blev efterfølgende afhentet af politiet, forældrene efterlyst i pressen, og senere blev børnene overdraget til de sociale myndigheder, da ingen dukkede op.

Fortsat mange ubesvarede spørgsmål

Østjyllands Politi oplyser, at sagen fortsat efterforskes, men at politiet endnu ikke udtale sig om, hvorfor børnene var blevet efterladt alene på gaden.

Hvad angår børnenes forældre er politiets formodning fortsat, at faren til børnene, en 34-årig afghansk mand, befinder sig udlandet, men om moren er sammen med ham, kan politiet ikke sige noget om.

- Vi kan ikke udtale os om, hvor moren er, siger Janni Lundager, der er pressemedarbejder hos Østjyllands Politi.

Efter Østjyllands Politi offentliggjorde billeder af børnene og eftersøgte deres familie, modtog politiet rigtig mange henvendelser fra borgere med tips om børnene og deres forældre samt omsorgsfulde forslag i forhold til børnenes fremtid. Foto: Østjyllands Politi

Få dage efter de to børn blev fundet på gaden i Aarhus, blev børnenes farmor anholdt og sigtet for vanrøgt af børnene ved at have efterladt dem. Hun blev dog løsladt efter et grundlovsforhør, men er fortsat sigtet i sagen.

To andre personer blev administrativt frihedsberøvet. De er ligesom faren til børnene blevet identificeret og har efter politiets vurdering ikke gjort noget strafbart.

Der er tale om en 33-årig mand, der tilsyneladende er børnenes onkel, og en 25-årig kvinde.

Både farmoren, onklen og den 25-årige kvinder er afghanske. Mens både farmoren og onklen lovligt opholder sig i Danmark, har kvinden været her ulovligt. Hun har nu søgt asyl.