De byggede Lighthouse: Nu bygger de endnu et kæmpe tårn

Det bliver en anden stor østjysk spiller i byggebranchen, der skal stå for opførelsen. Opgaven med at bygge Mindet 6 er nemlig tilfaldet entreprenøren Per Aarsleff A/S fra Viby.

Mindst et år i kælderen

Byggeriet er allerede gået i gang, men der kommer til at gå en rum tid, før tårnet skyder i vejret.

Ifølge afdelingsdirektør hos Per Aarsleff A/S Ulrik Therkilsen kommer byggeriet til at foregå i kælderen i hvert fald det første års tid.



- Vi glæder os til at komme i gang med endnu et markant byggeri for Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S, siger Ulrik Therkilsen med henvisning til, at de to virksomheder sammen har stået for opførelsen af blandt andet Lighthouse på Aarhus Ø.