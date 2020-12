De blå julemænd afslutter nu travl december: Alle pakker uddelt

Hele dagen har Jeppe Grøndahl kørt rundt i Aarhus med varevognen fuld af gaver. Torsdag holder han fri ligesom de øvrige omdelere hos Postnord, så onsdag var sidste chance for at få pakkerne frem, inden de skal under juletræet.

- I morges var der stadig tryk på, og vi kan sagtens mærke, at folk har nået at købe pakker. Også efter julegaveræset her, så der kommer stadigvæk masser af pakker til os, siger Jeppe Grøndahl, der er postbud hos Postnord, til TV2 ØSTJYLLAND.