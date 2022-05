David Nielsens exit blev aftalt på fem minutter

Det er rigtigt for klubben. Og det er rigtigt for David Nielsen.

Sådan lyder det på onsdagens pressemøde, hvor David Nielsen og AGF-ledelsen sætter ord på, hvorfor samarbejdet med træneren stopper lørdag med sæsonens sidste hjemmekamp.

- Beslutningen er 100 procent gensidig. AGF har brug for en mand, der sparker døren ind og siger, nu spiller vi sådan her. Det brugte vi fem minutter på at blive enige om den anden aften. Det var en fantastisk måde at gøre det på, siger David Nielsen.

Mandag aften var han til møde med AGF-ledelsen, der har besluttet, at det er tid til at stoppe samarbejdet med David Nielsen.