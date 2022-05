David Nielsen vil gerne huskes for inspirerende fodbold

Spillerne i AGF deler en del af ansvaret for, at klubben skal have en ny cheftræner. I hvert fald hvis man spørger midtbanespilleren Nikolai Poulsen.

- Træneren er den, der står for skud i fodboldverdenen, men der er ufatteligt mange, der ikke har ramt niveau.

- Vi føler et kæmpe ansvar, og det er derfor, det gør ondt på os spillere, at det går ud over David. Jeg synes dog, at det er rart at se, at det er en gensidig beslutning, fortæller midtbanespilleren.

Superligaen kommer til at savne David

Efter lørdagens kamp satte FCN-cheftræner Flemming Pedersen også ord på David Nielsens afsked.

- Superligaen kommer til at savne David, fordi han er en farverig person og aldrig er bange for at sige sin mening.

- Udefra set har David haft stor betydning. Der har været en spillertrup, der altid har stået bag deres cheftræner, og det synes jeg også, at man så i kampen, siger FCN-cheftræneren.

AGF sluttede superligasæsonen som nummer ti og er stadig på udkig efter David Nielsens afløser.

David Nielsens afgang blev meldt ud tidligere på ugen. Se indslaget derfra her: