David Nielsen er færdig i AGF

AGF skal have ny træner næste sæson.

Efter fem år på posten er fodboldklubben og cheftræner David Nielsen blevet enige om, at samarbejdet ophører ved udgangen af indeværende sæson.

- AGF har brug for en ny cheftræner, der kan komme ind med den samme ild, som jeg i sin tid kom med. Jeg havde håbet, at jeg kunne aflevere holdet et bedre sted i tabellen, end hvor vi sluttede i denne sæson, men sådan skulle det ikke gå, siger David Nielsen i en pressemeddelelse.