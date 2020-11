Danski konkurs efter 37 år med skirejser

Piste Group er et relativt nyt selskab med fire år på bagen, mens Danski har sendt danskere på skiferie i 37 år. På trods af den triste melding er der håb om, at de forskellige brands i Piste Group vil genopstå i en såkaldt rekonstruktion.

- Det eneste lyspunkt i denne triste situation er, at vi kan se, at vores gæster rigtig gerne vil på skiferie, så snart forholdene tillader det. Så vi tror på, at der kommer gang i markedet igen på et tidspunkt, siger Casper Lykke Pedersen, der er formand for Piste Group, i pressemeddelelsen, ifølge Standby.