Dansk-russer i opråb: Ukraine er også skyld i krigen

Hvordan har det ukrainske militær terroriseret russerne i Donetsk og Lugansk?

- Det er et stort problem i Ukraine. Ukraines regering har sagt, at der bor terrorister i landet. At de er dårlige mennesker, at de ikke er et normalt folk, siger Anton Nikolajevs.

Michael Kluth siger, at det er sandsynligt, at Ukraine har kaldt oprørere for terrorister, og at Minsk-aftalen fra 2015 ikke er blevet overholdt.

- Det har der nok været nogle overtrædelser af. Men det har altså været på begge sider. Der har ikke være vild udveksling fra artilleri af tunge våben, siger Michael Kluth.