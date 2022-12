Dansende chauffør franarrede 17-årig hans dankort

Politiet fraråder på det kraftigste til, at man benytter en pirattaxa hjem fra byen og fortæller samtidig også, at dansende pirattaxa-chauffører ikke er et enkeltstående tilfælde.

- Vi ser flere forskellige metoder, men at byde op til dans er en af dem. Der er også tilfælde, hvor chaufføren aflurer koden eller truer passageren til at hæve penge eller aflevere deres dankort, siger Jakob Christiansen.

Flere sager

Det er ifølge Østjyllands Politi er stort problem med tyveri i pirattaxaer. Ligesom TV2 ØSTJYLLAND flere gange tidligere har fortalt om episoder med stjålne dankort og dansende pirattaxa-chauffører.

Natten til onsdag blev en 21-årig mand ligeledes udsat for tyveri efter en tur i en pirattaxa på vej hjem fra byen i Aarhus. Her virkede kortlæseren heller ikke, og chaufføren tog den 21-åriges kort, hvorefter han blev bedt om at forlade bilen.

Også natten til mandag blev en 26-årig mand franarret et større beløb, og i sidste uge blev der registreret yderligere tre tilfælde i Aarhus, hvor personer blev franarret penge i forbindelse med en køretur i en pirattaxa.

Østjyllands Politi opfordrer til at finde en anden måde at komme hjem fra byen på end at benytte sig af en pirattaxa.

- Det er en rigtig dårlig ide med pirattaxaer, fordi det mange gange ender med kriminalitet. Det er altid bedst at have en plan for, hvordan man kommer hjem fra byen, inden man tager i byen, siger Østjyllands Politi.