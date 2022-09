'Danmarks største stalker' anholdt for 350 brud på tilhold

Den 57-årige mand er sigtet for at have overtrådt sit tilhold mod kvinden, som han har børn med.

Det er sket ved, at manden har oprettet mere end 350 opslag og kommentarer på Facebook om den 40-årige kvinde på trods af, at han allerede har et tilhold.

Manden bliver fremstillet i grundlovsforhør klokken 10.00 i Retten i Aarhus.

TV2 ØSTJYLLAND er til stede i Retten i Aarhus. Den anholdte er iført blå jeans, blå/lilla skjorte og en grøn outdoorjakke. Manden taler bestemt og med stor overbevisning i stemmen og erkender at have lavet alle opslagene, men nægter sig skyldig, oplyser TV2 ØSTJYLLANDs reporter i retten.



Den anholdte forklarer i retten, at han ikke var klar over, at han ikke måtte omtale hende på de sociale medier, da han kun havde skimmet indholdet.

Han kan ikke forstå, at der findes sådan en regel, forklarer han, og han kan ikke forestille sig, hvorfor han ikke må forklare sig og fortælle om sine oplevelser, når "de andre har lavet en løgnagtig podcast," siger han i retten med henvisning til TV2 ØSTJYLLANDs podcast Danmarks Største Stalker.