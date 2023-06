Danmarks største gavlmaleri tager form: Skal fungere som en huskeseddel til os alle

De har været udfordrede af varmen, der har fået malingen til at tørre for hurtigt på det store lærred på muren, men nu er de lige ved at være i mål. Aarhus' nye og med sine 1000 kvadratmeter efter sigende Danmarks største gavlmaleri tager lige nu form på facaden af bygningen, der huser Aarhus Crossfit i Balticagade 8. Det er den hollandske street art-kunstnerduo Telmo Miel, der er ved at lægge sidste penselstrøg på værket, som er det første i en række af 17 nye gavlmalerier rundt i byen. Bag projektet står de to kvinder Helle Rysholt og Mette Koudal. Sidstnævnte fortæller til TV2 Østjylland, at de 17 gavlmalerier er inspireret af de tilsvarende 17 verdensmål fra FN, der blandt andet handler om at afskaffe fattigdom, sult, reducere ulighed og sikre bedre sundhed og gode uddannelser til mennesker, uanset hvor de lever.

quote Det er nødvendigt, at mange flere bliver opmærksomme på og mindet om verdensmålene, hvis vi skal have en chance for at nå dem Mette Koudal, projektleder, Hart Unlimited

- Tanken er, at vi vil gøre verdensmål til hverdagsmål. En slags huskeseddel til os alle sammen. Så store malerier vækker opsigt i bybilledet, og det er nødvendigt, at mange flere bliver opmærksomme på og mindet om verdensmålene, hvis vi skal have en chance for at nå dem, siger Mette Koudal. - Kunstnerne har fået et verdensmål tildelt, som har været til fri fortolkning, og derfor er vi selv spændte på at se, hvad det hele ender med. Vi godkender selvfølgelig skitserne i sidste ende, ligesom de bygningsejere, der lægger gavl til, bliver inddraget.

Bag gavlmaleriet står den hollandske kunstnerduo Telmo Pieper og Miel Kreutzmann, der til sammen kalder sig for Telmo Miel. De har været en duo siden 2012 med projekter over hele verden. Foto: 17 Walls

Kunstprojektet har fået navnet "17 Walls", og bag det står Helle Rysholts og Mette Koudals forening Hart Unlimited. Maleriet i Balticagade er et samarbejde med Aarhus Crossfit, Aarhus Omstiller, Teatret Svalegangen, United Change og kommunen. - Vi drømmer i det hele taget om at få mere kunst til Aarhus' gader. Der er masser af nybyggeri over det hele, og her kan kunsten i form af gavlmalerier være med til at give liv og formidle nogle budskaber uden ord og løftede pegefingre. Jeg ved, at Visit Aarhus allerede udbyder art walks, hvor man på flere sprog kan få en guidet tur rundt i byen, så nu kommer der endnu mere at se på og tale om, siger Mette Koudal. - Nu kommer der så endnu mere at se på. Vores håb er, at vi får den sidste finansiering på plads meget snart, så de resterende 16 malerier kan laves i september i år og til foråret. Der er arrangeret en fernisering på gavlmaleriet i Balticagade torsdag fra klokken 16.30, hvor alle er velkomne til at kigge med.

Det sker der på torsdag 16.30: Velkomst ved Per Smedegaard, Teatret Svalegangen og United Change. 16.35: Kunstnerduoen Telmo Miel præsenterer deres arbejde og afslører kunstværkets titel. 16.50: Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad modtager værket på vegne af Aarhus. Læs mere her.