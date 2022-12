Danmarks mest vindende hold - Én mand har været med hele vejen

Og siden da er det kun gået én vej for klubben. Bakken Bears er ikke længere bare en sportsklub - det er en virksomhed.

- Resultatmæssigt er det hele på plads. Men også alt andet fungerer. Der er kontorer, der er planer om at bygge en ny hal, der er ansatte folk til at stå for marketing. Det er blevet en millionvirksomhed, siger Peter Wang.

Sejre på stribe

I 1997 tog Bakken Bears deres første mesterskab. Og her var det en ung Michael Piloz, der tonede frem på skærmen, da han blev fanget af TV2 ØSTJYLLAND's udsendte reporter, efter sejren var sikret.

- Det er et udtryk for et meget målrettet arbejde. For fem år siden spillede vi i den næstbedste række. Så ansatte vi træner Steffen Wich, og siden da er det gået fremad med oprykning, så en 8.plads, en 5. plads og nu mesterskabet, sagde en ung Michael Piloz, da han var live igennem.