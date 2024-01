Danmark sender officielt bud på VM i cykling: Østjysk by i spil

Danmark har for længst vist interesse for VM i cykling i 2029, og nu er der officielt sendt et bud afsted til Den Internationale Cykelunion (UCI) på værtskabet.

Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Buddet indeholder planer om, at Aarhus skal være vært for enkeltstarterne, mens linjeløbene skal afholdes på Sjælland.

Her er Roskilde og Helsingør udset som startbyer, mens målstregen skal være i København.

- Vi tager i dag et stort skridt mod at få VM i landevejscykling til Danmark. Det er flere års hårdt arbejde, der ligger bag, og jeg tror på, at det er en begivenhed, der vil vække stor begejstring i hele landet, siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) i pressemeddelelsen.

- Danmark er måske et lille land, men en stor cykelnation, og derfor er det helt på sin plads, at VM forhåbentlig snart er på dansk jord. Jeg håber, at vi senere på året kan juble over at være kommende VM-værter, lyder det fra ministeren.

I september bliver værten for VM i 2029 fundet i forbindelse med dette års VM i schweiziske Zürich.



Ritzau