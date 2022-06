Daniel har fået 57 millioner til at løse verdens plastikproblem

Forskningen kommer til at udvikle enzymer, der kan nedbryde plastik. Og Daniel Otzen tror på, at enzymer kan være nøglen til en løsning.

- Det gode ved enzymer er, at det er bæredygtigt. Og det er ikke giftig kemi, siger han.

Ifølge centerlederen vil de billedeligt talt kaste et stort net ud for at fange en masse enzymer. Herefter vil de enzymer, der er dårlige til at nedbryde plastisk, blive sorteret fra.

- Vi skal meget systematisk undersøge, hvor man kan finde enzymer, der kan være gode til at nedbryde plastik. Og plastik er ikke blot én ting, der er mange forskellige typer af det.