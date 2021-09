Daniel blev vaccineret i Bilka

Formålet er at få flere ikke-vaccinerede borgere vaccineret.

- Vi vil gerne sikre, at tilbuddet om vaccination er så tilgængeligt som muligt, så der for eksempel er mulighed for at få et stik, samtidig at man ordner sine indkøb, oplyste direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, i en pressemeddelelse 6. september.

Daniel tog imod tilbuddet

Et af de Bilka-varehuse, der er en del af tiltaget, er det i Tilst ved Aarhus.

Her var 13-årige Daniel Munk Nyland ude for at handle med sin far, og med i kurven fik han sig et stik i armen.

- Vi skulle ud at købe ind, og så hørte min far i radioen, at man kunne blive vaccineret i Bilka, og så kunne vi jo slå to fluer med et smæk, siger Daniel Munk Nyland til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at han er ved at være godt træt af at blive podet i næse og mund, så det ser han frem til at slippe for.